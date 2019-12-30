Ренату Литвинову сбили в центре Москвы

Актриса обратилась в больницу.

В воскресенье, 12 января, в центре Москвы автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, ДТП случилось на Тверской улице у дома 27/6 . Автомобиль "Мерседес" сбил Литвинову, когда та неожиданно вышла на проезжую часть. После происшествия актриса покинула место аварии. Позднее ее представитель сообщил, что она в состоянии шока уехала в больницу. Врачи провели осмотр и не обнаружили у нее серьезных травм.

По предварительной информации за рулем машина находилась девушка. Она осталась на месте ДТП и работала с инспекторами ДПС.

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Видео: YouTube / CTVBY, айнеж вихарев