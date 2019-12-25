Продажи выросли до 552,7 миллиарда рублей.

Россияне стали чаще покупать хлеб на фоне снижения доходов, а также перешли на более сытные и дешёвые продукты. Об этом сообщает "Коммерсанъ" со ссылкой прогноз аналитической компании BusinesStat.

Специалисты отмечают, что к концу 2020 года продажи хлеба в России могут вырасти на 60 тысяч тонн. Это означает, что в итоговом выражении в РФ продадут 7,95 миллиона тонн хлеба за год.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отмечают, что растёт и выручка — продажи выросли до 552,7 миллиарда рублей.

Это объясняется тем, что россияне стали больше покупать товаров первой необходимости на фоне снижения доходов в кризис.

Аналитики прогнозируют, что при нормализации экономической ситуации продажи хлеба сократятся.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор с начала года забраковал в Петербурге почти 90 кг хлеба.

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