Роспотребнадзор с начала года забраковал в Петербурге почти 90 кг хлеба

В Петербурге с начала года выявили почти 90 килограммов некачественных хлебобулочных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
За 9 прошедших месяцев было взято более 1300 проб, из них 2 не соответствовали по физико-химическим показателям и 1 –по микробиологическим. ГМО и радиоактивных веществ в продукции найдено не было.
По результатам проверок было изъято из продажи 7 партий хлебобулочной продукции общей массой больше 86 килограммов. Виноватые в этом были привлечены к административной ответственности.
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хлеб.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все