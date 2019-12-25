Роспотребнадзор с начала года забраковал в Петербурге почти 90 кг хлеба

За 9 прошедших месяцев было взято более 1300 проб.

В Петербурге с начала года выявили почти 90 килограммов некачественных хлебобулочных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За 9 прошедших месяцев было взято более 1300 проб, из них 2 не соответствовали по физико-химическим показателям и 1 –по микробиологическим. ГМО и радиоактивных веществ в продукции найдено не было.

По результатам проверок было изъято из продажи 7 партий хлебобулочной продукции общей массой больше 86 килограммов. Виноватые в этом были привлечены к административной ответственности.

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