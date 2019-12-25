Уровень утилизации лимита вырос до 68%.

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами. Об этом сообщили в Бюро кредитных историй (БКИ).

Отмечается, что доля граждан РФ, которые используют кредитки сразу после того, как получили их, достигла исторического максимума. Уровень утилизации лимита вырос до 68%. Это рекордный показатель с августа 2015 года. Граждане тратят от 10 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что отношение граждан к кредиткам как финансовому инструменту изменилось из-за пандемии коронавируса и ограничений. При этом, судя по статистике, далеко не все пользователи кредиток могут уложиться в льготный период и воспользоваться кредитными картами бесплатно.

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