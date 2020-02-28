Россияне стали активнее планировать поездки на весенние каникулы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сервис "Слетать.ру".
Отмечается, что число таких бронирований за год выросло на 37% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Почти 47% от общего объема бронирований а весенние школьные каникулы в 2026 году составляют заявки с детьми. В 2025-м их доля была 39,7%.
Лидером среди направлений для путешествий на весенние каникулы стал Египет. Это направление выбрали 30,4% путешественников. На втором месте идет Таиланд (15,5%). Тройку лидеров замыкают путешествия по России (10,7%). В топ-5 также вошли Вьетнам (10,5%) и Турция (9,3%).
