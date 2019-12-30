Россияне смогут уйти в оленеводство и котельные вместо армии

Минтруд предложил 122 профессии и работы для альтернативщиков.

Более трех тысяч россиян в 2020 году смогут заменить службу в армии альтернативной гражданской службой, сообщил Минтруд.

Занятие по душе граждане могут найти в перечне из 122 видов работ и профессий, на них требуется около 3,4 тысяч человек. В прошлом году в том же списке значились 140 видов работ и должностей с потребностью на двести человек меньше.

Граждане могут "отслужить" в качестве водителей, маляров, врачей, учителей, податься в оленеводство или слесарное дело, устроиться на почту. В 2020 году в списке профессий появились новые пункты: курьер, матрос, установщик декораций, медрегистратор, оператор котельной и многие другие должности.

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