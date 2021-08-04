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Россияне смогут с 2022 года регистрировать права на недвижимость через госуслуги

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В Росреестре рассказали о новых возможностях для граждан РФ.

Россияне смогут с 2022 года регистрировать права на недвижимость и кадастровый учет через портал государственных услуг. Об этом главе правительства рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Чиновники встретились друг с другом днем 4 августа.

Мы до конца года планируем разместить на едином портале госуслуг все виды выписок и в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учета также через госуслуги.

Олег Скуфинский, глава Росреестра

Напомним, что с мая текущего года Росреестром на сайт госуслуг выведены три самые востребованные выписки из ЕГРН. Речь идет о документах, связанных с переходом прав, об основных характеристиках объекта, а также о субъектах недвижимости. На эти запросы приходится около 90% всех обращений граждан РФ к профильному ведомству.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: госуслуги, михаил мишустин, недвижимость, росреестр
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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