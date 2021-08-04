Мишустин призвал провести "гаражную амнистию" в России четко и без сбоев

Закон вступает в силу с 1 сентября.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал провести "гаражную амнистию" по стране четко и без сбоев. Такое заявление чиновник сделал на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Глава кабмина полагает, что процесс должен быть удобным для населения и проводиться в комфортном для граждан порядке.

Те, кто много лет имел такое неоформленное строение, смогут все это легализовать, и сделать это быстро и качественно. Я просил бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта для людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабинете министров напомнили, что с 1 сентября в РФ вступает в законную силу постановление об упрощенном порядке оформления гаражного помещения и земельного участка под этим объектом.

Президент России подписал закон о "гаражной амнистии".

Фото и видео: Правительство России