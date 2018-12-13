Россияне смогут посещать Коста-Рику без визы

Пребывать на территории страны можно в срок до 90 дней.

25 мая, в субботу, вступило соглашение между правительствами государств об взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой. для посещения страны россиянам понадобится только заграничный паспорт.

По данным министерства иностранных дел, граждане России смогут пребывать на территории страны в срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней со дня первого въезда.

Напомним, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подписал указ об отмене визового контроля с Коста-Рикой ещё 28 мая 2018 года.

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