Россияне смогут посещать Коста-Рику без визы

25 мая, в субботу, вступило соглашение между правительствами государств об взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой. для посещения страны россиянам понадобится только заграничный паспорт.
По данным министерства иностранных дел, граждане России смогут пребывать на территории страны в срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней со дня первого въезда.
Напомним, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подписал указ об отмене визового контроля с Коста-Рикой ещё 28 мая 2018 года.
Видео: YouTube
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