Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей

Она начнется в марте 2022 года.

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщает BBC News.

Речь идет о возрастной группе от 5-ти до 11 лет, которые получат вакцины компании Pfizer. В рамках сотрудничества с производителем препарата Коста-Рика получит 3,5 млн доз. 1,5 из них будут предоставлены детям.

Соответствующее постановление вынесла Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии. Вакцинация для возрастной группы 5-11 лет начнется в марте 2022 года. Она войдет в список основных детских прививок.

Ранее в России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса.

Видео: YouTube / NBC Bay Area