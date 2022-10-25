Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер Мах

В Минцифры сообщили о преимуществах такого способа входа для пользователей.

Российские пользователи смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через отечественный мессенджер Мах. Пока что данный сервис доступен в тестовом режиме. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского министерства по цифровому развитию в своем канале в Max. Чиновники из профильного ведомства пояснили, что у нового способна входа в аккаунт есть ряд преимуществ. В частности, мессенджер защищает пользователя от мошеннических действий. Для этого перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, то бот просто не выдаст код и предупредит человека об опасности.

Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" - одноразовый код в мессенджере Мах... Сегодня появился еще один вариант - мессенджер Мах. В него придет одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг" пресс-служба Минцифры РФ

Дополнительно онлайн-сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил российский мессенджер. Технологическая разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем людям, которые не имеют возможности получать смс.

Max опроверг информацию об использовании камеры без действия пользователя.

Фото: www.gosuslugi.ru