Max опроверг информацию об использовании камеры без действия пользователя
Сегодня, 12:19
Мессенджер рассказал о том, что пользователь должен сам инициировать использование устройства.

Российский мессенджер Max не запрашивает доступ к видеокамере на компьютере и не использует ее без активного действия пользователя. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службе интернет-платформы. Таким образом специалисты опровергнули сообщения, распространяемые в Telegram-каналах. Ранее широкой общественности стали доступны слухи о том, что  отечественный мессенджер якобы использует камеру устройств россиян в неактивном режиме. В пресс-службе указали, что пользователь активирует камеру компьютера в Мax только когда самостоятельно инициирует эту функцию. Для примера, это происходит в ходе видеозвонка другому абоненту.

Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере и не использует ее.

пресс-служба мессенджера

В Max ввели жалобы на контент в чатах и безопасный режим.

Фото: Piter.tv

