Россияне смогут покупать "красивые" номера через госуслуги

За понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, либо выкупить его на торгах.

Минэкономразвития разработало проект о внесении изменений в правила, позволяющие бронировать "красивые" автомобильные номера. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Автовладельцы смогут закрепить за собой "красивый" номер через сайт госуслуг. За понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо выкупить его на торгах. Регулировать порядок торгов будут регионы. Они смогут повышать или понижать стартовую цену. Торги будут длиться 30 дней. Одно физическое лицо не сможет принять участие более 5 раз одновременно.

Ранее в Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию.