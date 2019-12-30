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В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

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Это может быть либо 12 апреля, либо 26 апреля.

В Кремле предварительно назвали дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет после принятия поправок Думой и Советом Федерации. Об этом сообщает РБК.

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования называют 12 апреля. Вторая рассматриваемая властями дата – 26 апреля.

С инициативой внести поправки в Конституцию РФ выступил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, а также доверить Госдуме право утверждать главу правительства, вице-премьера и министров.

Ранее в Госдуме назвали сроки выдачи маткапитала за первого ребенка.

Теги: владимир путин, конституция, послание федеральному собранию
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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