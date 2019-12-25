Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой лекарств из-за коронавируса

Государство выкупило препараты, необходимые для лечения трех диагнозов.

Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой необходимых лекарств. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники. Эксперты рассказали, что причиной проблем стал дефицит препаратов, которые Минздрав внес в список тех, которыми можно лечить коронавирус.

От этой ситуации пострадали пациенты с диагнозами ревматоидный артрит и системная красная волчанка. О проблемах журналистам рассказали сотрудники Российской ревматологической ассоциации "Надежда". По их сведениям, больные не могут получить препараты ни по государственной льготе, ни купить самостоятельно.

Аналогичная ситуация складывается и с пациентами со склеродермией. Они не могут купить в аптеках "Плаквенил". Это централизованно выкупило государство для лечения пациентов с COVID-19. Глава организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов считает, что в следующих рекомендациях Минздрава в списке препаратов против коронавируса может оказаться средство для пациентов, лечащихся от рассеянного склероза.

ВОЗ заявила о недоказанности "коронавирусной" теории про иммунитет.