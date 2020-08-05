При выборе места работы 54% помимо заработной платы уделяют внимание рабочему графику.

Россияне рассказали об основных причинах увольнения с работы. О них говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", о нём пишет агентство "РИА Новости".

Так, например, 30% респондентов рассказали, что они увольняются с работы, потому что им не повышают заработную плату. Ещё 15% главной причиной назвали стресс на работе и профессиональное выгорание. Отсутствие карьерного роста главным фактором ухода с работы посчитали 13% опрошенных.

Исследование показало, что 10% работников увольнялось, так как хотело работать ближе к дому, 7% - потому что хотели проводить больше времени с семьёй. Около 4% респондентов связывают увольнение с желанием переехать в другой город или страну.

Среди причин из раздела "другое" самым популярным оказался вариант ликвидации компании.

Отмечается, что при выборе места работы 54% помимо заработной платы уделяют внимание рабочему графику, для 44% важно расстояние рабочего места от дома. Для 36% важна надёжность компании, а для 34% - отзывы о работе в компании. Для 31% важна возможность карьерного роста на новом месте, 17% смотрят на то, чтобы заработная плата была больше, чем на предыдущем месте работы.

Ранее мы писали, что число безработных петербуржцев превысило 100 тысяч человек.

Видео: YT / KirillKunitsky