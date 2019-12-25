Число безработных петербуржцев превысило 100 тысяч человек

Объем работы центра занятости вырос в десять раз.

В связи с пандемией коронавируса, многие петербуржцы потеряли работу. Сравнивая показатели, можно увидеть, что в начале текущего года на бирже труда было зарегистрировано 14 тысяч безработных, сейчас – почти 104 тысячи.

Во время пика пандемии сотрудники центра занятости работали круглосуточно: приходилось регистрировать по 4 тысяч заявок в день. Такой объем работы превышает привычный в 10 раз. В мае специалисты уточняли, что количество безработных перевалило за 45 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Ленобласти уровень безработицы составил менее 3%.

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