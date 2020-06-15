Большинство респондентов заявило, что почувствовали изменения на рынке труда.

Россияне рассказали о желаемой зарплате после пандемии коронавируса. Опрос провёл сервис "Работа.ру", о его результатах пишет РБК.

Оказалось, что после стабилизации экономики, подорвавшейся из-за пандемии, российские работники хотят получать в среднем 74 тысячи рублей после вычета налогов. Это на 20% меньше, чем по результатам аналогичного опроса в январе 2020 года.

Суммы отличались в зависимости от пола и региона, в котором проживали опрашиваемые. Москвичи в среднем запрашивали 82 тысячи рублей, петербуржцы на десять тысяч меньше — 72 тысячи.

В результатах опроса указано, что, как правило, мужчины запрашивают большие зарплаты. Так, например, российские работники в среднем просили зарплату в 86 тысяч рублей, а работницы — в 61 тысячу.

Большинство респондентов заявило, что почувствовали изменения на рынке труда — уменьшение количества вакансий. При этом 17% изменений не заметило, а 10% заявили, что после пандемии никаких изменений не произойдёт.

Ранее были названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей.

Видео: kremlin.ru