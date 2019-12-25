О важности комфортных условий труда заявили 38%.

Россияне рассказали о признаках идеальной работы. Они сделали это в опросе, который проводил сервис "Работа.ру", а также приложение для общения Viber. Его результаты публикует агентство "РИА Новости".

Самый популярный критерий среди респондентов — высокая заработная плата. Об этом рассказали 67% опрошенных. Следующий пункт — стабильность, её важность оценили 58%. На третье место опрошенные россияне поставили хороший коллектив. Этот пункт посчитали важным 48% опрошенных.

Отмечается, что 34% респондентов посчитали свою работу идеальной, исходя из данных параметров.

О важности комфортных условий труда заявили 38%. Для 30% самым важным критерием идеальной работы оказалась близость к дому.

В собственной работе 32% оценили удобный график работы. Хорошую зарплату на нынешнем рабочем месте получает 31% респондентов, а 30% работают в дружном коллективе.

Ранее Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда.