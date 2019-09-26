Россияне рассказали, на что потратят свое время при "четырехдневке"

Жителей привлекает возможность отправиться в краткосрочную поездку.

Около 54% россиян хотят потратить освободившийся выходной на путешествия. Так жители страны отреагировали на возможность введение четырехдневной рабочей недели. Результаты исследования приводит "РИА Новости".

Почти 29% опрошенных заявили, что выходной не повлияет на их туристическую активность, а 17% не определились с тем, чем они займутся в освободившееся "окошко". В 67% случаях россияне считают, что поездки станут возможны, если повысится уровень дохода. Но 22% респондентов готовы отправиться в поездку даже при существующей зарплате

В соцопросе приняли участие более 1,6 тысяч человек. Опрос ввелся в период с 17 по 22 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что 76% работодателей исключили переход на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Antoine Janssens