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Россияне рассказали, на что потратят свое время при "четырехдневке"

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Жителей привлекает возможность отправиться в краткосрочную поездку.

Около 54% россиян хотят потратить освободившийся выходной на путешествия. Так жители страны отреагировали на возможность введение четырехдневной рабочей недели. Результаты исследования приводит "РИА Новости".

Почти 29% опрошенных заявили, что выходной не повлияет на их туристическую активность, а 17% не определились с тем, чем они займутся в освободившееся "окошко". В 67% случаях россияне считают, что поездки станут возможны, если повысится уровень дохода. Но 22% респондентов готовы отправиться в поездку даже при существующей зарплате

В соцопросе приняли участие более 1,6 тысяч человек. Опрос ввелся в период с 17 по 22 сентября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что 76% работодателей исключили переход на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Antoine Janssens

Теги: выходной, опрос, четврехдневка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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