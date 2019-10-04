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Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

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Сотрудники офисов составили рейтинг худших качеств коллег.

Социологи выяснили, какие особенности коллег чаще всего раздражают россиян. Чаще всего работники злятся из-за обмана и лицемерия (49%). Об этом сообщил RT.

Вторую строчку рейтинга занимают сплетни. Ими недовольны 42% опрошенных. Около 40% заявили, что им не нравится конфликтность,хвастовство и невоспитанность коллег. В 30% случаев работников бесят непрофессионализм и безответственное отношение

Меньше всего проблем у тех, кто на работе ленится, появляется не вовремя и ест на рабочем месте. Внешний вид сотрудника также не сильно беспокоит сотрудников, как и отстраненность в отношениях.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые назвали вызывающие диабет профессии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Office

Теги: коллеги, опрос, работа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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