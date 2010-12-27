Ученые назвали вызывающие диабет профессии

Шведские ученые установили, что работа может сказаться на развитии диабета 2 типа. Об этом сообщило издание Diabetologia. Больше всего среди мужчин рискуют водители (8,8%) и производственные рабочие (7,7%). А реже всего диабет встречается у программистов - 2,5%.
Среди женщин факторам риска чаще всего подвергаются производственные сотрудницы. Также в рейтинге поварихи (5,5%) и уборщицы (5,1%). Самый низкий показатель зафиксирован у менеджеров среднего звена (1,2%).
Причинами проблем со здоровьем эксперты называют ночные смены и нерегулярный график работы. Это приводит к нарушениям сна, стрессам. Помимо здорового питания следует также следить за собственным весом и уделять время физическим нагрузкам.
В исследовании приняли участие 4,5 млн человек, рожденных в 1937-1979 годах
Ранее Piter.tv писал о том, что врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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