Петербург стал одним из популярных железнодорожных направлений на Новый год

В списке также оказались Симферополь и Казань.

Петербург стал одним из самых популярных железнодорожных направлений на Новый год. В списке также оказались Симферополь и Казань. Об этом сообщили специалисты Tutu.ru.

Отправной точкой во всех случаях является Москва. Также туристы покупают билеты в столицу нашей страны, Сочи, Мурманск и Минск.

Самые востребованные направления: Петербург – Москва, Симферополь – Москва, Воронеж – Сочи, Саратов – Москва, Петербург – Мурманск, Севастополь – Петербург.

Большая часть россиян, которые отметят Новый год в поезде, отправятся в путь 31 декабря.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал блюда для новогоднего стола.

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