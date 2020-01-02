  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург стал одним из популярных железнодорожных направлений на Новый год
Сегодня, 10:19
107
nastya960

Петербург стал одним из популярных железнодорожных направлений на Новый год

0 0

В списке также оказались Симферополь и Казань.

Петербург стал одним из самых популярных железнодорожных направлений на Новый год. В списке также оказались Симферополь и Казань. Об этом сообщили специалисты Tutu.ru.

Отправной точкой во всех случаях является Москва. Также туристы покупают билеты в столицу нашей страны, Сочи, Мурманск и Минск.

Самые востребованные направления: Петербург – Москва, Симферополь – Москва, Воронеж – Сочи, Саратов – Москва, Петербург – Мурманск, Севастополь – Петербург.

Большая часть россиян, которые отметят Новый год в поезде, отправятся в путь 31 декабря.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал блюда для новогоднего стола.

Фото: pixabay 

Теги: новый год, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии