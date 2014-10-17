Россияне потратят около 70 млрд рублей на цветы к 8 Марта

По словам эксперта, грядущий праздник формирует около 15% годового оборота цветочного рынка страны.

Россияне в 2026 году потратят около 70 млрд рублей на цветы к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на прогноз гендиректора аналитического центра Infoline Михаила Бурмистрова.

По словам эксперта, грядущий праздник формирует около 15% годового оборота цветочного рынка страны. Бурмистров напомнил, что в прошлом году продажи в этот день оценивались в 61,5 млрд рублей. В натуральном выражении в России было продано около 2,2 млрд цветов. Ожидается, что в нынешнем году показатель заметно увеличится.

Также Бурмистров добавил .что значительную часть продаж формируют праздничные даты. По его словам, без учета 8 Марта стоит смотреть на продажи в День святого Валентина. На этот период приходится до 20% годовой выручки цветочного бизнеса.

Ранее мы сообщали, что в Петербург с начала года ввезли 8 млн цветов из Эквадора и Нидерландов.

Фото: pxhere.com