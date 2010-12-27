К этому времени все новостройки оснастят умными приборами учета.

С 1 января 2020 года россиянам не придется снимать показания счетчиков и отправлять их в управляющие компании. К этому времени все новостройки оснастят умными приборами учета. Об этом сообщается на сайте Минстроя РФ.

Такие счетчики будут самостоятельно посылать в расчетный центр информацию об объемах потребления ресурсов в режиме реального времени. Таким образом, собственники жилья избавятся от необходимости сдавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки. Планируется, что это нововведение сделает процесс оплаты коммунальных услуг более прозрачным и сведет к минимуму потери ресурсов.

Ранее мы писали, что к концу 2019 года Минстрой РФ разработает критерии аварийности домов.

Фото: pixabay.com