Роскачество изучило отношение населения страны к отечественным продуктам.

Россияне оказались довольны качеством российских продуктов. Так ответили 76% жителей в опросе Роскачества. Компания запускает новый проект, в котором ежемесячно будет изучать поведение потребителей.

В первом исследовании специалисты сравнили удовлетворенность в отечественных и иностранных продуктах. Большинство россиян считают, что российские продовольственные товары не уступают импортным. Об этом заявили три четверти опрошенных. Еще 26% добавили, что продукты из России лучше тех, на которые введено эмбарго. Около 12% рассказали, что наши продукты безопасны, но их не устраивает качество. Столько же россиян придерживаются позиции, что импортное лучше российского.

На 2 месте по уровню страхов потребителей расположились мясо и птица (23%), на 3 позиции – рыба (19%). Также 15% отметили проблемы с качеством овощей и фруктов прокомментировали в Роскачестве

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0