Почти все некачественные товары привезены по старым правилам из Китая.

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин. Десять из 29 проверенных марок не подходят под требования безопасности. Шесть из брендов изготавливают диски в России, 14 - в Китае, 4 - в Италии и еще 2 в Казахстане.

Количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения. Эти диски были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины прокомментировал ситуацию глава Минпромторга Денис Мантуров "ТАСС"

Только у пяти дисков специалисты нашли в документации испытательные лаборатории, а также данные по сертификации продукта. Остальные товары вызвали вопросы у проверяющих. Например, в дисках казахской фирмы K7 дата изготовления не вписалась в срок действия выданных на них документов. Китайская марка Replay предоставила сертификат, выданные компанией, которая закрылась еще в 2015 году. Это означает, что товар либо лежат на полке магазина четыре года, либо импортер смухлевал в документации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России предложили сократить период использования шипованной резины.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

