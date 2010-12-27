Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин. Десять из 29 проверенных марок не подходят под требования безопасности. Шесть из брендов изготавливают диски в России, 14 - в Китае, 4 - в Италии и еще 2 в Казахстане.
Количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения. Эти диски были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины
прокомментировал ситуацию глава Минпромторга Денис Мантуров "ТАСС"
Только у пяти дисков специалисты нашли в документации испытательные лаборатории, а также данные по сертификации продукта. Остальные товары вызвали вопросы у проверяющих. Например, в дисках казахской фирмы K7 дата изготовления не вписалась в срок действия выданных на них документов. Китайская марка Replay предоставила сертификат, выданные компанией, которая закрылась еще в 2015 году. Это означает, что товар либо лежат на полке магазина четыре года, либо импортер смухлевал в документации.
Ранее Piter.tv писал о том, что в России предложили сократить период использования шипованной резины.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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