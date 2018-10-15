Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Россияне не забрали выигранных в лотерею денежных призов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в "Известиях" со ссылкой на государственного оператора распространителя билетов "Столото".
Около 91,1% от общей суммы приходится на выигрыши менее 150 рублей. Еще 8,7% - на невостребованные на призы до тысячи рублей, больше этого значения - выигрышей не более 1%. Самая крупная сумма, которую так и не забрали - 10 миллионов рублей.
Отметим, что невостребованными считаются те выигрыши, за которыми не пришли в течение полугода. Еще три года деньги будут храниться на специальном счету, а после перейдут в бюджет государства.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербургской паре не удалось отсудить выигрыш за победу в "Бешеной сушке".
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Science, The National Lottery
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