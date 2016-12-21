Петербургской паре не удалось отсудить выигрыш за победу в "Бешеной сушке"

По словам ответчика, они нарушили правила проведения конкурса.

Победители 20 сезона "Бешеной сушки" Инна и Сергей Децик не получат приз, а также компенсацию за его отсутствие. Такое решение вынес Приморский районный суд Петербурга.

Пара утверждала, что она не получила денежное вознаграждение, которое полагалось за 1 место. В мае 2018 Инну публично признали победителем на итоговом награждении. Она заняла призовое место в женской лиге конкурсного голосования. Ей вручили чек на сумму 3 млн рублей. Ее муж, Сергей, также выиграл, но в мужской лиге. Ему полагалось 100 тыс. рублей. В семейной лиге пара получила чек на 500 тыс. рублей.

По их словам, правила они не нарушали, поэтому просили суд взыскать с ответчика сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тыс. рублей и расходы на сумму 86 тыс. рублей. Однако оказалось, по словам другой стороны, что истцы нарушили пункт 2.9. Правил проведения спортивного соревнования - "Фитнес-игра "Бешеная сушка". Из-за этого участников дисквалифицировали и результаты голосования были аннулированы. Об этом стало известно в день награждения.

Суд принял решение, что исковое требование Инны и Сергея Децик не будет удовлетворено.

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