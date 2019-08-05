Депутат ЗакСа Ленобласти предложил не выдавать кредиты россиянам младше 25 лет

Исключение могут составить кредиты на обучение и жилье.

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил не выдавать кредиты людям младше 25 лет. Исключение могут составить кредиты на обучение и жилье. Обращение направлено Дмитрию Медведеву. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению чиновника, молодые люди злоупотребляют кредитами и тратят деньги на не самые нужные вещи. Например, заграничный отдых, модные гаджеты и автомобили. Уже сейчас более 50% людей младше 35 лет являются должниками банков.

Такая ситуация подталкивает к повышенному спросу и заманиванию людей в очередные кредиты. Это же негативно влияет на интересы государства.

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Видео: Piter.TV