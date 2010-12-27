Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на льготы при покупке автомобилей. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня.

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Инициатива правильная, программы востребованы, я это поддерживаю заявил Медведев

Правительство намерено финансировать программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Нововведение позволит получить льготный кредит. Известно, что на это выделят 6 миллиардов рублей. Кроме того, 4 миллиарда направят на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса.

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