Причина: неопределённость на рынке труда.

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального банка.

В публикации сказано, что граждане РФ не спешат расставаться со сбережениями из-за неопределённости на рынке труда. Аналитики ЦБ проанализировали финансовое поведение россиян в разных сферах. Оживление спроса произошло только в сфере торговли — розничной, табачной и в реализации напитков.

При этом 32% домохозяйств заявили, что из-за пандемии их финансовое положение ухудшилось. Также 64% респондентов рассказали, что не заметили финансовых изменений, 27% отметили, что у них упали зарплаты.

Аналитики отмечают, что частично справиться с сокращением доходов россиянам помогли выплаты для семей с детьми.

Ранее мы писали, что почти половина россиян подошли к пандемии без сбережений.