  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россияне не спешат тратить деньги после пандемии
Сегодня, 15:53
50
matveyvn

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии

0 0

Причина: неопределённость на рынке труда.

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального банка.

В публикации сказано, что граждане РФ не спешат расставаться со сбережениями из-за неопределённости на рынке труда. Аналитики ЦБ проанализировали финансовое поведение россиян в разных сферах. Оживление спроса произошло только в сфере торговли — розничной, табачной и в реализации напитков.

При этом 32% домохозяйств заявили, что из-за пандемии их финансовое положение ухудшилось. Также 64% респондентов рассказали, что не заметили финансовых изменений, 27% отметили, что у них упали зарплаты.

Аналитики отмечают, что частично справиться с сокращением доходов россиянам помогли выплаты для семей с детьми.

Ранее мы писали, что почти половина россиян подошли к пандемии без сбережений.

Теги: деньги, работа, сбережения, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии