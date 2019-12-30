В среднем он достигает 92 тысячи рублей.

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты. На оплату труда в размере 100-200 тысяч рублей рассчитывают 26% населения. В среднем по стране специалисты надеются получать 92 тысячи рублей ежемесячно. За менее чем 30 тысяч готовы трудиться только 4 % опрошенных. Об этом сообщили в RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков из проекта "Работа.ру".

Уровень зарплаты во многом зависит от региона. В Москве идеальной ЗП считают 104 тысячи, в Петербурге - 102 тысячи рублей. В Новосибирске готовы работать за 90, в Ростове-на-Дону - за 87, в Нижнем Новгороде - за 70 тысяч рублей. В среднем мужчины хотят получать 103 тысячи рублей, в то время как женщины будут довольствоваться и 80 тысячами рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что студенты в Петербурге тратят на аренду жилья половину своего дохода.

Фото: Piter.tv

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