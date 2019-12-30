Студенты в Петербурге тратят на аренду жилья половину своего дохода

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 22 тысячи рублей.

По итогам второго квартала 2019 года Петербург занял второе место в списке российских городов, в которых студентам невыгодно арендовать жилье. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Авито".

Отмечается, что средняя зарплата петербургского студента составляет 39 тысяч рублей. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – 22 тысячи рублей. Получается, что работающие студенты тратят на жилье 56 % своего дохода.

Первое место в рейтинге по самой высокой стоимости аренды жилья занимает Москва. Средняя зарплата студентов в столице России 44,7 тысяч рублей. Арендовать однокомнатную квартиру можно за 35 тысяч рублей. Таким образом, студенты тратят на аренду 78 %.

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа. Стоимость аренды жилья здесь составляет чуть более трети зарплаты: 35, 36 и 37 % соответственно.

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