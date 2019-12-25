Около 22% респондентов готовы получать 35-50 тысяч рублей.

Россияне назвали желаемый уровень заработной платы. Данные об этом приводятся в исследовании платформы Webbankir, о котором пишут "РИА Новости".

Большинство граждан России считает, что заработная плата должна быть не менее 50 тысяч рублей в месяц.

Четверть считает, что достаточная для жизни в РФ зарплата — от 70 до 100 тысяч. Около 22% респондентов готовы получать 35-50 тысяч рублей.

Самыми требовательными в этом вопросе оказались москвичи. Более трети из них признались, что нужный им заработок — более 100 тысяч рублей в месяц. Столько же людей хотят получать от 70 до 100 тысяч.

Ранее мы писали, что самую маленькую зарплату в России получают жители Северного Кавказа.

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