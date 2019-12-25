В Петербург не пропустили шесть партий мандаринов и апельсинов из ЮАР

Личинки плодовой мухи обнаружили в 203 тоннах цитрусовых в порту Петербурга.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз шести партий цитрусовых из ЮАР общим весом 203 тонны. При фитосанитарном контроле специалисты Россельхознадзора обнаружили в плодах карантинного вредителя, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Из Южной Африки прибыли две партии мандаринов весом 47 тонн и четыре партии апельсинов общей массой 156 тонн. Цитрусовые предназначались для поставок получателям в Петербурге.

Государственные инспекторы отобрали образцы продукции и направили их на исследование в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Лабораторные анализы подтвердили заражение средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata (Wied.)).

В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза в области карантина растений выпуск всех шести партий цитрусовых запретили.

Фото: пресс-служба СЗМУ Россельхознадзора