В Петербурге бизнесменов обязали привести фасад исторического здания в порядок

Приставы взыскали с владельцев помещений 260 тысяч рублей за нарушение соглашения с КГИОП.

В Петербурге судебные приставы добились проведения ремонтных работ в "Корпусе по каналу Грибоедова", входящем в комплекс Милютинских рядов. Собственников помещений обязали облицевать двери и заменить систему кондиционирования, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Ранее два бизнесмена заключили мировое соглашение с КГИОП. По его условиям владельцы должны были обеспечить сохранность объекта культурного наследия и привести фасад здания на набережной канала Грибоедова в соответствие с проектной документацией. За каждый месяц просрочки предусматривалась неустойка в размере 20 тыс. рублей.

Собственники не выполнили обязательства в установленный срок. Судебный пристав рассчитала неустойку — по 120 тыс. рублей с каждого должника. Кроме того, с обоих взыскали по 10 тыс. рублей исполнительского сбора. Принятые меры позволили ускорить исполнение мирового соглашения.

Всего за девять месяцев 2026 года петербургские приставы исполнили 107 судебных решений, связанных с защитой объектов культурного наследия. Около половины дел касались обязательств неимущественного характера. По остальным решениям с нарушителей взыскали штрафы на общую сумму более 17 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу