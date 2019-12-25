Ленинградская область выполнила 84,5 % годового плана по вводу жилья

В Ленинградской области за первые девять месяцев 2026 года ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Регион выполнил 84,5 % годового плана, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Большая часть введенной недвижимости приходится на индивидуальное жилищное строительство — 2,45 млн квадратных метров. Объем жилья в многоквартирных домах составил почти 550 тыс. квадратных метров.
По словам вице-губернатора Ленобласти Евгения Барановского, регион соблюдает график строительства. Основную часть многоквартирного жилья традиционно сдают в конце года, когда завершается возведение крупных жилых комплексов.
Барановский отметил, что по итогам 2026 года область рассчитывает выйти на прошлогодний уровень ввода многоквартирного жилья.
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Фото: Piter.TV
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