Электрички Балтийского направления опоздали из-за неисправности локомотива

Неисправность локомотива привела к задержкам пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области 15 октября. Поломка произошла на перегоне Строганово — Мшинская и нарушила график электричек Балтийского направления. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
По предварительным данным "Фонтанки", опоздать могли около десяти поездов. Утром задерживались электрички, следовавшие в Петербург из Луги и со станции Сиверская. Некоторым пассажирам пришлось ждать отправления более часа.
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с нарушением расписания. В Октябрьской железной дороге уточнили, что все задержанные составы уже прибыли к пунктам назначения.
Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.
Фото: Piter.TV
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