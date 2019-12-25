Электрички Балтийского направления опоздали из-за неисправности локомотива

Поломка локомотива задержала около десяти электричек в Петербурге и Ленобласти.

Неисправность локомотива привела к задержкам пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области 15 октября. Поломка произошла на перегоне Строганово — Мшинская и нарушила график электричек Балтийского направления. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

По предварительным данным "Фонтанки", опоздать могли около десяти поездов. Утром задерживались электрички, следовавшие в Петербург из Луги и со станции Сиверская. Некоторым пассажирам пришлось ждать отправления более часа.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с нарушением расписания. В Октябрьской железной дороге уточнили, что все задержанные составы уже прибыли к пунктам назначения.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV