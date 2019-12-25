В первой половине 2020 года номинальная средняя зарплата жителей Чукотки составила 116,5 тысячи рублей.

Самую маленькую зарплату в России получают жители Северного Кавказа, самую высокую — на Чукотке. Об этом пишет RT на данные Росстата.

В первой половине 2020 года номинальная средняя зарплата жителей Чукотки составила 116,5 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий округ с показателем в 113 тысяч рублей. Далее идут Москва с 96,8 тысячами, Магаданская область с 96,6 тысячами и Ненецкий АО — 93,4 тысячи рублей.

Самые маленькие номинальные средние зарплаты у жителей Ивановской области - 27,6 тысячи, Алтайского края - 28,7 тысячи, а также на Кавказе — в Карачаево-Черкесии 28,7 тысячи, Чечне - 28,9 тысячи и Дагестане - 29,3 тысячи.

Ранее зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%.