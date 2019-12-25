В шести районах Ленобласти воздух может стать хуже из-за погодных условий

Смог и неприятные запахи могут появиться в восточных районах Ленобласти.

В восточных районах Ленинградской области вечером 15 октября и в ночь на 16 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Такая погода не означает, что произошло аварийное загрязнение. Однако при подобных условиях вредные примеси хуже рассеиваются и могут скапливаться у поверхности земли. Это может сопровождаться неприятными запахами, дымкой и смогом.

В периоды неблагоприятных метеоусловий предприятиям, имеющим источники выбросов, предписывают сокращать их объем. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и по возможности уменьшать продолжительность пребывания на улице, если качество воздуха ухудшится.

Предупреждение распространяется на Киришский, Волховский, Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский и Бокситогорский районы Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV