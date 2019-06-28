Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов.

Россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии. Оказалось, что пенсионные желания респондентов сильно зависят от уровня их текущих доходов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса НПФ "Сбербанка".

Исследование показало, что самый высокий уровень притязаний у военных, а самый скромный — у домохозяек и студентов. Так, более трети россиян (36 %) считают, что для комфортной жизни на пенсии им нужна зарплата 30 тысяч рублей. При этом 28,1 % опрошенных хотели бы получать не менее 45-60 тысяч рублей в месяц по достижению пенсионного возраста. 15,5 % были бы довольны доходом в 20 тысяч рублей.

Отметим, что на начало 2019 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 15 430 рублей.

Ранее стало известно отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе.

Видео: YouTube / Брещанов