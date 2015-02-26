Webbankir изучили мнение 1,5 тысячи человек.

Россияне назвали желаемый доход у своей второй половинки. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители онлайн-платформы Webbankir. Специалисты установили, что большинство женщин надеются, что их партнер будет получать ежемесячно от 100 тысяч рублей. Хорошей для мужчины зарплатой 24 процента россиянок считают 70-100 тысяч рублей, а 19,6% - 50-70 тысяч рублей. Лишь 2,7% согласны на то, чтобы их мужчина зарабатывал от 15 до 30 тысяч рублей.

При этом мужчины считают, что их спутнице достаточно зарабатывать от 30 до 50 тысяч рублей. Так ответили 26,3% опрошенных. Около 17,7% будут довольны, если их женщина будет иметь зарплату в размере 100 тысяч рублей, а 10,5% - от 70 до 100 тысяч рублей.

Известно, что исследование проводилось в период за февраль и март. В нем приняли участие порядка 1500 тысячи человек со всех регионов страны.

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Фото: Piter.tv