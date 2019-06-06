Названы любимые сериалы россиян

Самыми рейтинговыми сериалами на российском телевидении стали "Годунов", "Другие" и "Ненастье".

Mediascope узнала самые популярные сериалы в России. Данные исследования опубликованы на официальном сайте компании.

В исследовании учитывалось телесмотрение жителей России старше четырёх лет, которые проживают в городах с населением более ста тысяч человек.

Так, самыми рейтинговыми сериалами на российском телевидении стали "Годунов", "Другие" и "Ненастье". Отметим, что чаще всего этот контент выбирали люди из аудитории 55+.

Российская молодежь предпочитает сериалы "Ольга", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублёвки", "Универ" и "Мажор 3". А среди зарубежных сериалов лидируют "Отверженные", "Обмани меня" и "Хороший доктор".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы собираются бойкотировать предстоящий концерт группы "Ленинград".

Видео:youtube