Местные жители опасаются, что шумная вечеринка не даст им уснуть.

В четверг, 6 июня, стало известно о том, что петербуржцы собираются бойкотировать предстоящий концерт группы "Ленинград". Об этом пишет интернет-газета "Карповка".

Как оказалось, жители дома 18 по Аптекарскому проспекту уже начали собирать подписи против концерта. Горожане обеспокоены тем, что шумная вечеринка не даст им уснуть. Они отметили, что прошлый концерт группировки, который проходил 26 мая в ресторане "Гинза", закончился к часу ночи. Подписи против мероприятия намерены передать властям Петербурга.

В ресторане завили, что ранее никаких претензий к концертам самой популярной петербургской группы со стороны местных не поступало.

Сергей Шнуров еще никак не прокомментировал данный инцидент.

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Видео:youtube