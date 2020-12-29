Совсем страхов относительно 2021 года не испытывают 22% россиян.

Россияне назвали свои главные страхи в 2021 году в опросе SuperJob. Его результаты публикует агентство "РИА Новости".

Каждый девятый респондент признался, что боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го. Было опрошено 1,6 тысячи представителей экономически активного населения в возрасте старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов РФ.

Семь процентов опрошенных беспокоятся из-за образования детей. Продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений опасаются шесть процентов респондентов. Четыре — продолжения закрытости границ.

По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. цитата из результатов опроса.

При этом совсем страхов относительно 2021 года не испытывают 22% россиян. В основном — это граждане в возрасне до 24 лет или россияне с заработком более 80 тысяч рублей в месяц.

О стразе безработицы рассказывали чаще всего. Так, например, 33% респондентов признались, что боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья. Так 17% беспокоятся о здоровье - своем и близких.

Ранее мы публиковали опрос: каким петербуржцы запомнили уходящий 2020 год.

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