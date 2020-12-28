Опрос: каким петербуржцы запомнили уходящий 2020 год

Жители Северной столицы оказались стойкими и жизнерадостными перед лицом уходящего года.

Под конец 2020 года корреспондент Piter.TV решил узнать у петербуржцев, чем им запомнился этот явно неоднозначный год.

И, конечно же, почти все, с кем удалось пообщаться корреспонденту Piter.TV, ярче всего помнят в уходящем году "основные атрибуты": коронавирус, карантин, маски, перчатки, запрет на свободные передвижения по миру, экономический кризис.

Но, несмотря на это, большая часть респондентов заявила, что "коронавирус коронавирусом, а жизнь-то продолжается". Для многих опрошенных петербуржцев главным в этом году стало событие, так или иначе связанное с семьей: рождение ребенка, свадьба детей или внуков, укрепление брака и т.д.

Напомним, что еще в ноябре сервис Работа.РУ провел опрос среди россиян, и выяснил, что больше половины респондентов считают 2020 худшим годом в их жизни.

Видео: Piter.TV