Большинство также отметило строительство Крымского моста.

Россияне назвали событием года пенсионную реформу и ее последствия (10%). Также жители страны отметили запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту (4%). Среди международных событий население выделяет улучшение обстановки на территории Сирии (9%). Об этом заявили аналитики из ВЦИОМа. Они расспросили респондентов в преддверии уходящего года.

В топ мировых событий года попали выборы президента Украины и встреча Путина с Зеленским в Париже (3%). Самыми популярными скандалами стали допинговый (7%), а также связанные с коррупцией (4%) и пенсионной реформой. Основными победами 2019 года считаются в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск моста через Керченский пролив (2%).

Ранее Piter.tv писал о том, что названы самые популярные российские музыканты и актеры.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

