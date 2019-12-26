Названы самые популярные российские музыканты и актеры

Список составлен на основе опроса ВЦИОМ.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и составили список самых популярных российских музыкантов и актеров этого года. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Так, самыми популярными в 2019 году актерами в России стали Александр Петров и Константин Хабенский. Они набрали по 4 % голосов. Далее следуют Алиса Фрейндлих, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов, за которых проголосовали 3 % опрошенных. Еще 63 % россиян затруднились ответить на вопрос специалистов.

В списке самых популярных российских музыкантов в этом году оказались Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева. За них проголосовали 5 % респондентов. По 3% - у Николая Баскова и Сергея Лазарева.

Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

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Видео: Instagram / actorsashapetrov, fkirkorov, YouTube / Мovies & Мusic, START, Eurovision Song Contest