Россияне назвали сметану любимой начинкой для блинов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Вариант со сметаной выбрали 31% участников опроса. Второе место среди начинок заняло сгущеное молоко. Этот вариант отметили 20% респондентов. Тройку лидеров замыкает икра (13%). Также россияне назвали любимыми начинками мясо (8%), варенье и джемы (7%). Без начинки едят блины 6% опрошенных.

В Россельхозбанке отметили, что большинство жителей России предпочитают тонкие классические блины. Для некоторых вкус важнее формы, но есть и те, кто хочет есть пышные и сытные блины. Мини-блины и блин-роллы остаются нишевыми форматами.

Ранее мы сообщали, что в Петропавловской крепости испекли блин весом 500 кг.

Фото: pxhere.com